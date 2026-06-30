30 Июня 2026
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Фото: Накануне.RU

Семь лет строгого режима: в Казани осудили бывшего зампрокурора

Вахитовский районный суд Казани вынес решение по делу бывшего заместителя прокурора города Гумера Нафиева. Судья признал его виновным в получении взятки в один миллион рублей и отправил в колонию строгого режима на семь лет. Кроме тюремного срока, Нафиев должен выплатить государству пять миллионов рублей штрафа. Суд также отобрал у него классный чин, запретил работать во властных структурах и изъял тот самый миллион рублей в доход бюджета, пишет "Ъ".

Вместе с бывшим прокурором на скамье подсудимых оказались Владимир Бойков, Евгений Коклягин и Владимир Кучинский. Эти люди помогали передавать деньги. История началась в конце 2019 года, когда Кучинский предложил сделку Александру Кондратенкову - владельцу страховой компании "НАСКО", который скрывался от следствия. Посредники пообещали бизнесмену закрыть его уголовное дело через связи в органах. За свои услуги они запросили два миллиона долларов.

Для решения вопроса посредники из Москвы вышли на Гумера Нафиева. Заместитель прокурора Казани взял деньги и пообещал посодействовать в прекращении дела. Однако чиновник не смог выполнить обещание, и вскоре правоохранители раскрыли коррупционную схему. В итоге Нафиев сам стал фигурантом дела о взятке в крупном размере. Теперь бывшему сотруднику прокуратуры и его сообщникам придется отбывать наказание в местах лишения свободы.

Ранее Федеральная антимонопольная служба выявила крупный картель из четырех компаний - "ПроектСтройМонтаж", "Московская областная инженерная компания", "Время" и "РСПК", которые незаконно захватили закупки в сфере ЖКХ на сумму свыше 5,5 млрд рублей. 

Теги: суд, зампрокурора, колония


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