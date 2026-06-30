Бельгийский банк Euroclear подал иск к ЦБ России в брюссельский суд

Бельгийский депозитарий Euroclear, в котором находится большая часть замороженных в Европе российских активов, подал иск к Центральному банку России в Брюссельский коммерческий суд.

В мае Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear о взыскании 18,17 трлн руб. убытков, причиненных блокировкой активов. Euroclear сначала пытался обжаловать решение в том же московском арбитраже, а затем, не добившись результата, отказался признавать юрисдикцию решения российского суда.

Сообщается, что в иске в бельгийский суд депозитарий заявляет, что российский суд не должен был рассматривать это дело.