В Пензенской области введен режим повышенной готовности из-за ситуации с бензином

В Пензенской области введен режим повышенной готовности для стабилизации топливного рынка. Об этом заявил губернатор региона Олег Мельниченко.

"Главная цель — обеспечение бесперебойной работы служб экстренного реагирования и социально значимых объектов, включая топливно-энергетический комплекс", - написал он в Telegram-канале.

Неделю назад в регионе были введены временные ограничения на продажу топлива. Заправка на АЗС производится только в бензобаки машин. Это сделано, чтобы избежать спекуляции и искусственного дефицита, отметил губернатор.

Напомним, атаки беспилотников вывели из строя значительную часть перерабатывающих мощностей, дефицит уже охватил десятки регионов, но президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию некритичной. В Кремле подтвердили, что Россия ведет переговоры с другими странами о возможности поставок нефтепродуктов.