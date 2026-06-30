В Пензенской области введен режим повышенной готовности из-за ситуации с бензином
В Пензенской области введен режим повышенной готовности для стабилизации топливного рынка. Об этом заявил губернатор региона Олег Мельниченко.
"Главная цель — обеспечение бесперебойной работы служб экстренного реагирования и социально значимых объектов, включая топливно-энергетический комплекс", - написал он в Telegram-канале.
Неделю назад в регионе были введены временные ограничения на продажу топлива. Заправка на АЗС производится только в бензобаки машин. Это сделано, чтобы избежать спекуляции и искусственного дефицита, отметил губернатор.
Напомним, атаки беспилотников вывели из строя значительную часть перерабатывающих мощностей, дефицит уже охватил десятки регионов, но президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию некритичной. В Кремле подтвердили, что Россия ведет переговоры с другими странами о возможности поставок нефтепродуктов.