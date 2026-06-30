В Прикамье медведь напал на школьника

В лесах Кудымкарского района Прикамья медведь напал на собиравшего ягоды ребёнка.

Мальчику 12 лет. Он вместе с мамой собирал землянику.

Напавший на парня хищник исцарапал его. У пострадавшего – гематома поясничной области и ссадина мягких тканей плеча. Врачи уже отпустили его домой, пишет "112".

Напомним, накануне стало известно, что в Чусовском муниципальном округе Пермского края жители двух поселков сообщили о встрече с медведями. В поселке Комарихинский медвежонка заметили в районе дома № 1А по улице Пермской. В поселке Кутамыш крупный бурый медведь вышел на улицу Зеленую. На прошлой неделе медвежонок вышел к автобусной остановке в Прикамье. Косолапого заметили на днях около поселка Посер Ильинского округа.