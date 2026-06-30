Греф: ЕГЭ свое отыграл

ЕГЭ "отыграл свое", заявил председатель совета директоров "Сбербанка" Герман Греф. Он считает, что учить детей и спрашивать с них нужно по-другому.

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По его мнению, логически найти ответ на ЕГЭ невозможно, его нужно только знать, а это не главное в образовании. Поэтому выпускники долго готовятся к ЕГЭ, после чего быстро забывают все это за ненадобностью. А нужно "научить детей думать, мы должны создавать им разнообразие контекста и развивать вот эту самую когнитивную сложность". Он посетовал, что в школах в детей по-прежнему впихивают огромное количество информации, а на самом деле надо готовить к тому, что всю жизнь будет необходимо учиться. И Россия единственная страна среди всех крупных стран, в которых не учат "мягким навыкам", а без них дети не могут существовать. Как это возможно без твердых базовых знаний, Греф не говорит.

В то же время он признал, что "фундаментальные знания остаются".

Еще одна проблема школьного образования - это то, что "дети входят в школу в первый класс с абсолютными показателями креативности, а выходят с абсолютно убитыми показателями". Вероятно, банкир имеет в виду активное желание учиться.

Две трети родителей выступают за отмену ЕГЭ. Его критикуют практически все, кроме образовательных властей, которые годами твердят про безальтернативность ЕГЭ.