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Наука и техника Тюменская область
Фото: Накануне.RU

В Тюмени прошёл III всероссийский форум "Искусственный интеллект в высшем образовании"

В Тюмени состоялся третий всероссийский форум "Искусственный интеллект в высшем образовании". Среди участников мероприятия, которое прошло на базе Тюменского государственного университета, – ректоры и проректоры ведущих вузов, страны, представители Минобрнауки РФ, технологических компаний, а также эксперты Школы управления "Сколково".

"Мы предлагаем, чтобы уже на первом курсе все студенты изучали базовый модуль по технологиям искусственного интеллекта. При этом важно понимать, что университет готовит специалистов для конкретных профессий, а применение ИИ в каждой из них имеет свою специфику", – сказал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

По словам министра, поэтому, помимо базового курса, в каждой образовательной программе должен быть предусмотрен профессиональный модуль, посвященный использованию ИИ в соответствующей сфере. Ректор ТюмГУ Иван Романчук убеждён, что необходимо серьёзно изучать происходящие процессы, чтобы сделать нашу страну одной из передовых в области искусственного интеллекта, образования и исследовательской деятельности.

Напомним, в 2024 году Тюменская область стала лауреатом премии "Лидеры искусственного интеллекта". Этот успех был отмечен президентом России Владимиром Путиным. ИИ-технологии активно используются в регионе в таких сферах, как в здравоохранение, образование, государственное управление, транспорт, дорожная безопасность. Цифровая трансформация определена в качестве одной из специализаций Межуниверситетского кампуса мирового уровня, который является частью реализации в Тюмени национального проекта "Молодёжь и дети", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Теги: Тюмень, форум, ИИ


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