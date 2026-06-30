В мегаполисах меньше всего патриотов-защитников и больше всего критических активистов

Все патриотически настроенные россияне укрупненно делятся на три большие группы: лояльные традиционалисты, патриоты-защитники и критические активисты. Это показало исследование ФНИСЦ РАН, опубликованное в журнале "Наука. Культура. Общество".

В 2025 году были опрошены жители 22 регионов, в результате чего была сформирована типология современного патриота страны с характерными названиями групп, не требующими особого пояснения. К лояльным традиционалистам относятся 46% патриотов, к патриотам-защитникам - 26%, а критических активистов 28%.

Наибольший интерес представляет распределение этих групп патриотов по типам поселений. Так, в мегаполисах патриотов-защитников более чем в 1,5 раза меньше, чем в среднем по стране, а вот доля критических активистов, напротив, в 1,5 раза выше. На селе все почти наоборот: патриотов-защитников в 1,4 раза больше, чем в среднем по стране, а вот критических активистов - намного меньше.

Делается вывод, что результаты свидетельствуют о наличии в российском обществе ядра, но традиционные ценности претерпевают заметную трансформацию, смещая акцент в сторону государственности и гражданской солидарности. На первый план выходят патриотизм, справедливость и единство народов России, в то время как личные права и духовные приоритеты несколько ослабевают. Это свидетельствует о прагматизации общественного сознания в условиях текущих вызовов.