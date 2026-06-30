30 Июня 2026
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Фото: пресс-служба &quot;Атом&quot;

"Атом" передаст уральским ученым квартиры в новом доме квартала "Балтийский"

В микрорайоне Краснолесье в Екатеринбурге введен в эксплуатацию новый дом квартала "Балтийский". 26 квартир в нем будут переданы Российской академии наук для поддержки семей уральских ученых.

Строительство квартала осуществляет крупный строительный холдинг "Атом" в рамках инвестиционных соглашений с УрО РАН, которое является пользователем земли. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе холдинга, по условиям этих соглашений академия получает 15% квартир в каждом доме. Всего за годы взаимодействия "Атом" передал УрО РАН более 750 квартир с качественной чистовой отделкой – это более 50 тысяч квадратных метров жилья.

Квартал "Балтийский" в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба "Атом"

В Краснолесье расположено пять научных институтов УрО РАН: геологии и геохимии, металлургии, теплофизики, геофизики, электрофизики. Один из них тоже построил "Атом". Благодаря сотрудничеству крупного строительного холдинга с академией, ученые и преподаватели получают возможность жить в современном микрорайоне недалеко от работы.

"Наше партнерство с академией продолжается уже более 20 лет: за эти годы совместными усилиями мы построили настоящий академгородок! Более десятка современных домов, включая дом для ученых на 101 квартиру, три детских сада, объекты улично-дорожной сети. Обеспечивая уральских ученых современным комфортным жильем, мы не только выполняем свои инвестиционные обязательства, но и вносим вклад в удержание талантов в Свердловской области, укрепление научной базы Урала. Квартал "Балтийский" – пример того, как бизнес может поддерживать науку на практике", - рассказал директор по управлению проектами строительного холдинга "Атом" Дмитрий Фарафонов.

Квартал "Балтийский" в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба "Атом"

Новый дом квартала состоит из трех секций по 9 и 14 этажей. Ему присвоен милицейский адрес: бульвар Семихатова, 16. В доме предусмотрен подземный паркинг, а также коммерческие помещения на первых этажах – их займут востребованные магазины и предприятия сферы услуг. В ранее сданных домах "Балтийского" уже работают сетевые кофейни, супермаркеты, а также фитнес-клуб с бассейном.

Теги: ученые, квартиры, Балтийский, Атом


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