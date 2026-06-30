Дума Астраханской области поддержала законопроект по уточнению границ рыболовных участков

На очередном заседании Думы Астраханской области депутаты поддержали проект федерального закона № 1207576-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Инициатива направлена на совершенствование порядка определения границ рыболовных участков и уточнение обязательств по искусственному воспроизводству водных биоресурсов.

Авторами законопроекта выступили сенаторы Российской Федерации А.В. Яцкин, А.В. Двойных, И.Д. Зубарев, Б.А. Невзоров, В.А. Пономарев, а также депутаты Государственной Думы А.В. Гордеев, И.А. Яровая, В.И. Кашин.

В пояснительной записке отмечается, что в России проводилось единовременное перезаключение договоров пользования рыболовным участком. В связи с этим решение вопросов, связанных с границами участков, носит приоритетный характер.

Подчеркивается, что из-за отсутствия в действующем законодательстве единого подхода при оформлении договоров и применения различных (включая иностранные) координатных систем для описания границ рыболовных участков регулярно возникают серьёзные вопросы: затруднения при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, связанные с оформлением правонарушений и определением субъектов правонарушений; хозяйственные споры между владельцами прилежащих друг к другу участков; сложности при оформлении изменений границ рыболовных участков, вызванных смещением русел рек и изменением местоположения водных объектов и их береговых линий.

Проект федерального закона предусматривает нормы, позволяющие: привести условия договоров к единым параметрам и описать границы рыболовных участков с использованием национальных систем координат, предусмотренных действующим законодательством в сфере геодезии и картографии.

Таким образом, пользователи рыболовных участков и субъекты Российской Федерации совместно с территориальными управлениями Росрыболовства получают механизм для реализации комплекса мероприятий по приведению границ в соответствие с требованиями законодательства.

Как отметил Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов, для Астраханской области, где рыбохозяйственный комплекс является одной из ключевых отраслей экономики, вопросы чёткого и прозрачного регулирования рыболовных участков имеют важное значение. Принятие данного законопроекта направлено на долгосрочную стабильность отрасли.

Кроме того, документом уточняются обязательства пользователя рыболовного участка по искусственному воспроизводству водных биоресурсов. Устанавливается, что такие обязательства возникают только в случае, если на внутреннем водном объекте, где выделен рыболовный участок, искусственное воспроизводство обеспечивается федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными федеральному органу исполнительной власти в области рыболовства.

В настоящее время законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» принят на пленарном заседании Государственной Думы 23 июня 2026 года в первом чтении.