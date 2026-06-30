30 Июня 2026
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Дума Астраханской области поддержала законопроект по уточнению границ рыболовных участков

На очередном заседании Думы Астраханской области депутаты поддержали проект федерального закона № 1207576-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Инициатива направлена на совершенствование порядка определения границ рыболовных участков и уточнение обязательств по искусственному воспроизводству водных биоресурсов.

Авторами законопроекта выступили сенаторы Российской Федерации А.В. Яцкин, А.В. Двойных, И.Д. Зубарев, Б.А. Невзоров, В.А. Пономарев, а также депутаты Государственной Думы А.В. Гордеев, И.А. Яровая, В.И. Кашин.

В пояснительной записке отмечается, что в России проводилось единовременное перезаключение договоров пользования рыболовным участком. В связи с этим решение вопросов, связанных с границами участков, носит приоритетный характер.

Подчеркивается, что из-за отсутствия в действующем законодательстве единого подхода при оформлении договоров и применения различных (включая иностранные) координатных систем для описания границ рыболовных участков регулярно возникают серьёзные вопросы: затруднения при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, связанные с оформлением правонарушений и определением субъектов правонарушений; хозяйственные споры между владельцами прилежащих друг к другу участков; сложности при оформлении изменений границ рыболовных участков, вызванных смещением русел рек и изменением местоположения водных объектов и их береговых линий.

Проект федерального закона предусматривает нормы, позволяющие: привести условия договоров к единым параметрам и описать границы рыболовных участков с использованием национальных систем координат, предусмотренных действующим законодательством в сфере геодезии и картографии.

Таким образом, пользователи рыболовных участков и субъекты Российской Федерации совместно с территориальными управлениями Росрыболовства получают механизм для реализации комплекса мероприятий по приведению границ в соответствие с требованиями законодательства.

Как отметил Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов, для Астраханской области, где рыбохозяйственный комплекс является одной из ключевых отраслей экономики, вопросы чёткого и прозрачного регулирования рыболовных участков имеют важное значение. Принятие данного законопроекта направлено на долгосрочную стабильность отрасли.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Кроме того, документом уточняются обязательства пользователя рыболовного участка по искусственному воспроизводству водных биоресурсов. Устанавливается, что такие обязательства возникают только в случае, если на внутреннем водном объекте, где выделен рыболовный участок, искусственное воспроизводство обеспечивается федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными федеральному органу исполнительной власти в области рыболовства.

В настоящее время законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» принят на пленарном заседании Государственной Думы 23 июня 2026 года в первом чтении.

Теги: игорь мартынов, дума астраханской области, рыбохозяйственная деятельность


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