Италия не поддержала идею запрета на въезд россиян в Европу

Италия не поддерживает предложение ввести полный запрет на выдачу гражданам России туристических виз на въезд в страны ЕС.

"Факты говорят сами за себя", - сказал ТАСС итальянский дипломатический источник.

Так он прокомментировал информацию, что консульские учреждения Италии по сравнению с остальными европейскими странами выдают наибольшее число туристических виз россиянам.

Ранее стало известно, что власти Евросоюза рассматривают идею полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России. Европейский источник сообщает, что сейчас страны ЕС координируют эту инициативу между собой. Депутат Европарламента Фернан Картхайзер пояснил, что авторы идеи хотят дестабилизировать российское общество перед выборами в Госдуму, которые пройдут с 18 по 20 сентября. При этом статистика показывает, что интерес к поездкам в Европу растет.