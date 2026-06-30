На Пхукете нашли мертвым 44-летнего туриста из России

Полиция острова Пхукет обнаружила тело 44-летнего гражданина России в его гостиничном номере. Мужчина три дня не выходил на связь, что серьезно обеспокоило его друзей. Как сообщает КП со ссылкой на издание The Phuket News, правоохранительные органы района Кату получили информацию о происшествии 29 июня.

Друзья россиянина сами пришли в отель, когда потеряли надежду дозвониться до него. Они заметили неподвижное тело через щель под дверью и взломали замок, но спасти мужчину уже не смогли. Следователь Ваттанатон Бамрунгтин и судмедэксперты установили, что турист скончался примерно за двое суток до этого момента.

Полицейские выяснили, что мужчина жил один и страдал от депрессии. Оперативники не нашли в комнате следов борьбы, взлома или кражи вещей. Сейчас тело находится в больнице Вачира Пхукет, где врачи проводят экспертизу. Местные власти уже передали информацию в посольство России, чтобы дипломаты помогли семье погибшего организовать все необходимые процедуры.

Ранее спасатели в Красноярском крае обнаружили тело женщины, пропавшей во время сплава по реке Агул, а также нашли перевернутые лодки туристов. Пара перестала выходить на связь после 19 июня, когда отправилась в поход, и не вернулась домой в назначенный срок.