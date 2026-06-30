"Нас обвели вокруг пальца": глава РСПП Шохин – о возможном повышении ключевой ставки в июле

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин считает, что последнее снижение ключевой ставки Центральным банком не имело эффекта и скорее стало знаком – дальнейшего снижения ждать не стоит, наоборот, денежно-кредитная политика может начать ужесточаться.

"Мы активно призывали снизить на 1%. Думали, чтобы было минус 0,5, надо просить единичку. Но нас обвели вокруг пальца с нашими расчётами. 0,25 — это демонстрация: "Отстаньте, ребята, получите шажок маленький. Но на июльском заседании совета директоров, опорном, мы расширим поле для изменения ставки в верхнюю сторону". Так что, может, это последний подарок бизнесу", - полагает Шохин.

Также Шохин отметил, что до сих пор регулятор старался держать уровень ключевой ставки примерно вдвое выше инфляции, но теперь отклонился от этого правила. "Видимо, они знают больше, чем мы", — предположил он в интервью журналисту Александру Юнашеву.