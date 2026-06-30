"3000 детей выселяют!" Родители воспитанников бывшего Дворца пионеров в Екатеринбурге обратились к Паслеру и Путину

Педагоги, воспитанники бывшего Дворца пионеров в Екатеринбурге, а также их родители, записали видеообращение к региональным властям и президенту Владимиру Путину, попросив остановить их выселение из здания.

Ранее депутат гордумы Екатеринбурга Денис Хаванцев написал в своих соцсетях, что усадьба Харитоновых-Расторгуевых, куда почти 90 лет десятки тысяч детей ходили в кружки, секции и на занятия по дополнительному образованию, разрушается. Якобы проверка прокуратуры выявила, что Федеральное агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК), в чьем владении находится здание, никак им не занималось, из-за чего оно стало небезопасным.

Тогда же в мэрии заявили, что посреди зимы детей выселять не будут, однако кружкам все же придется переехать "в красивое здание на Тверитина" после окончания учебного года - летом. С этим не согласны ни воспитанники, ни их родители, ни педагоги, которые записали видеообращение властям, где просят оставить их детей учиться в привычном им месте.

"Воспитанникам предлагают "переселиться" в еще не построенную школу 366, куда можно доехать только на одном троллейбусе. Дети занимались здесь и в войну, и в перестройку. И никогда не выселялись из здания полностью на время ремонта. Все работы проводились поочередно. И кстати, других арендаторов из усадьбы Расторгуева-Харитонова не выселяют!" - рассказали Накануне.RU встревоженные родители.

По их словам, директор городского дворца творчества попросил педагогов собрать все имущество и покинуть здание в срок до 20 июля без каких-либо указов, распоряжений или другого официального документа. На свой запрос родители получили информацию о размещении коллективов на базе различных образовательных учреждений и школ, находящихся в отдаленных от центра города районах. Теперь, по их словам, часть детей, обучающихся во вторую смену, не смогут посещать кружки с утра, так как отсутствует возможность элементарно до них добраться. Сам же бывший Дворец пионеров находится на пересечении нескольких административных районов Екатеринбурга и имеет широкую транспортную доступность, что абсолютно всех устраивало.

"Дети с сентября не смогут начать занятия в стенах родного дома. И это повлечет разделение единства образцовых коллективов дворца, распад педагогического состава и утерю многолетнего и непрерывного образовательного процесса. Тысячи детей лишатся возможности посещения разнообразных кружков и секций. Мы - родители, дети и педагоги, хотим остаться в здании нашего Дворца и просим вашего вмешательства в проблему детей и сохранения исторического пространства с целью развития творческого и личностного потенциала наших детей. А главное, не допустить изъятия здания, использования городского Дворца творчества. Оставьте дворец детям!" - заявили екатеринбуржцы в видеообращении.

Помимо Владимира Путина, они также записали обращение к губернатору Денису Паслеру, полномочному представителю президента Артему Жоге, омбудсмену Татьяне Мерзляковой и другим представителям региональной власти.

На сегодняшний день детские коллективы бывшего Дворца пионеров насчитывают около 3 тыс. детей. Среди них воспитанники Театра имени Л.К. Диковского (выпускником которого был знаменитый Шурик), коллектива народного танца "Детство" (Образцовый коллектив, Лауреат российских и международных конкурсов с 35-летней историей), Школы современного танца "Движение"- победителей первой федеральной премии в области танцевального искусства ROD (Russian Open Dance, Москва, 2023) и других кружков и секций, охватывающих также технические и компьютерные направления.