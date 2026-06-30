Пермяку грозит срок по делу о махинациях с 38 миллионами

41-летнему жителю Перми грозит срок. Речь идёт об уголовном деле о махинациях с деньгами.

По версии следствия, пермяк якобы создал мошенническую схему. Выдавая себя за надёжного поставщика и производителя железобетонных конструкций, он договаривался о поставках с юридическими и физическими лицами. Покупатели вносили полную предоплату. После этого они получали сообщения о проблемах с поставкой и переносе сроков исполнения договора.

В уголовном деле речь идёт о 24 эпизодах мошенничества. Сумма ущерба – более 38 млн руб. Обвиняемый ждёт приговора под запретом определённых действий. Дело ушло в суд, сообщает УМВД по Пермскому краю.