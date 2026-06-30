Россияне чаще всего прерывают опрос из-за сбора личных данных и политики

Россияне чаще всего прерывают участие в телефонных интервью из-за сбора личных данных и обсуждения политических вопросов. Такой результат исследования авторов из Самары опубликован в "Социологическом журнале".

Было опрошено 1600 человек, в 10% случаев люди бросали трубку сразу, поэтому эти отказы были исключены из анализа. А вот в половине случаев прекращение участия было уже в ходе опроса. Основными причины отказов был сбор личных данных.

Вопреки ожиданиям, вопросы о военных действиях не лидируют по числу отказов. Неготовность продолжать интервью по телефону вызвана тремя главными причинами: нежеланием обсуждать политическую тематику (43%), недоверием к исследователям (29%) и методическими особенностями составления анкеты и проведения интервью (14%).