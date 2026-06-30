Подозреваемого в организации взрыва в Монако зафиксировали камеры

Мужчина, которого подозревают в организации взрыва в Монако, попал на камеры видеонаблюдения.

Также он был зафиксирован в соседней французской коммуне Босолей, куда он добрался пешком после того, как оставил взрывное устройство, пишет РИА Новости со ссылкой на радиостанцию franceinfo.

Правоохранительные органы проводят анализ видеозаписей. Отмечается, что власти Франции направили в Монако полицейских для помощи в расследовании.

Напомним, три человека пострадали в результате первого в истории Монако террористического акта. Пострадавшие – супруги и их 13-летний сын, муж и жена находятся в критическом состоянии. По данным СМИ, жертвами теракта стали украинский бизнесмен Вадим Ермолаев и его семья. Ермолаев в 2019 году вышел из гражданства Украины, став гражданином Кипра.