В Севастополе снимают режим ограничения электроснабжения

В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения.

"Перегруз электрических сетей за пределами нашего региона ликвидирован. Сейчас постепенно электроснабжение будет восстановлено. Важная просьба: когда электроснабжение будет восстановлено, пожалуйста, не включайте все электроприборы в квартире одновременно", - обратился к горожанам губернатор Михаил Развожаев.

Он отметил, что резкая нагрузка может привести к повторным авариям и перегрузкам.