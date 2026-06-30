«КАМА» инвестировала более 50 млн рублей в ремонт очистных сооружений Краснокамска

Картонно-бумажный комбинат «КАМА» лесопромышленной группы «Свеза» завершил ремонт нескольких объектов биологических очистных сооружений (БОС). Общий объем инвестиций в проект превысил 50 млн рублей. Реализованные мероприятия направлены на повышение надежности работы очистной инфраструктуры, которая является важным элементом городской системы водоотведения Краснокамска, сообщает пресс-служба компании.

Проведенные мероприятия обеспечат более стабильное функционирование технологического цикла очистки сточных вод и создают основу для дальнейшего повышения эффективности работы очистных сооружений. Это соответствует долгосрочной стратегии комбината в области охраны окружающей среды и устойчивого развития. Ранее, в конце 2024 года, предприятие уже получило комплексное экологическое разрешение (КЭР) на БОС сроком на семь лет.

Последовательное развитие очистной инфраструктуры остается одним из приоритетов экологической программы комбината. В планах комбината — дальнейшее развитие системы биологической очистки для повышения ее производственной эффективности.

«Наши биологические очистные сооружения являются важным объектом городской инфраструктуры. Для обеспечения их надежной работы мы последовательно обновляем оборудование и модернизируем ключевые элементы системы. В рамках проекта был полностью обновлен насосный парк дренажной насосной станции, внедрены современные автоматизированные решения и выполнен ремонт инфраструктуры объекта. Эти мероприятия позволяют поддерживать стабильную работу очистных сооружений, обеспечивать соблюдение экологических требований и создавать основу для дальнейшего повышения эффективности очистки сточных вод», — прокомментировал Сергей Южанин, начальник производства очистки стоков КБК «КАМА».