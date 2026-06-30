Выплаты по ОСАГО вырастут: Центробанк меняет правила расчета ремонта

Банк России утвердил новый порядок формирования справочников со стоимостью запчастей и материалов для ремонта по ОСАГО. Эти правила вступят в силу 11 июля 2026 года. Теперь Российский союз автостраховщиков должен в течение трех месяцев подготовить новые редакции документов, которыми компании пользуются при расчете выплат водителям, пишет ТАСС.

Регулятор запретил включать в справочники цены на дешевые аналоги, если они стоят меньше оригиналов на 70% и более. Также эксперты больше не будут учитывать скидки при расчете средней стоимости расходных материалов. Эти меры помогут избежать искусственного занижения цен в официальных списках, по которым люди получают компенсации.

Изменения коснутся и одноразовых деталей, таких как наклейки и уплотнители. Раньше страховые компании оплачивали их только в пределах 2% от цены основных запчастей, что часто не покрывало реальные траты. Теперь страховщики будут включать расходы на такие элементы в стоимость ремонта полностью. Благодаря этим нововведениям средняя выплата по ОСАГО должна увеличиться на 10%.

Ранее МВД официально подтвердило, что водители без ОСАГО пока не будут получать штрафы с камер, так как у ведомства нет технической возможности проверять страховку в автоматическом режиме.