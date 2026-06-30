В Свердловской области затоплено 7 мостов, от "большой земли" отрезаны 17 населенных пунктов

Ситуация на всех территория Свердловской области, пострадавших от сильных дождей и подтоплений, стабилизировалась. Об этом заявляет департамент информационной политики региона. Пункты временного пребывания готовы принять местных жителей, однако в настоящее время необходимости в их использовании нет. Для устранения последствий привлечены необходимые силы и средства.

"Сильнейшие ливни, пришедшие в Свердловскую область, спровоцировали дождевые паводки – в ряде муниципалитетов региона для устранения последствий непогоды продолжается работа экстренных служб. Главам территорий дано поручение лично контролировать обстановку и оперативно докладывать о развитии ситуации. Благодаря оперативному реагированию и мобилизованным силам нам удалось своевременно предпринять все необходимые меры: организованы паромные и лодочные переправы, там, где необходимо, развернуты пункты временного размещения людей, созданы запасы продуктов питания, медикаментов, работает постоянная телефонная связь. Сегодня дожди прекратились, ситуация понемногу стабилизируется", – сообщил губернатор Денис Паслер.

На данный момент зафиксировано затопление семи низководных мостов, временно ограничено автотранспортное сообщение с 17 населенными пунктами. В двух населенных пунктах подтоплены 77 частных жилых домов и приусадебных участков.

В Нижних Сергах зафиксирован перелив русла в районе пешеходного моста по ул. Жукова, 103. Подтоплено 48 частных жилых домов. На территории Нижнесергинского городского поселения введен режим ЧС. Напомним, что на месте также проводится прокурорская проверка.

В Ревде в усиленный режим работы переведены все городские службы. В Совхозном ломовоз с грейфером от регионального оператора "ЭкоПарк" расчищает мусор, принесенный потоком и забивший водопропускные трубы, чтобы избежать затопления территории. Дорожные службы также ведут прочистку колодцев ливневой канализации.

В МО Первоуральск, п. Билимбай поднялся уровень реки Петрушиха. Подтоплено 29 частных жилых домов, но, к счастью, пострадавших нет. В Первоуральске по-прежнему нет холодной воды, однако специалисты уже работают над восстановлением штатного режима работы и развозят горожанам питьевую воду.

Один из мостов в селе Киргишаны в Бисертском городском округе почти не пострадал от потопа и уже готов к безопасной эксплуатации. В самой Бисерти зафиксировано проседание автомобильного моста на пересечении улиц Чкалова и Ленина. Движение любого транспорта по нему полностью закрыто.

В Новоуральске удалось избежать подтопления жилых домов и предприятий жизнеобеспечения. Все оперативные меры были приняты еще ночью - дождевая вода беспрепятственно ушла через городские водопропускные сооружения. Уровень воды некритичный и продолжает снижаться, на контрольных точках водопропускных сооружений удаляется мусор. Также, приняты решения отсыпать скальным грунтом русла рек в местах размытий и привести в порядок все гидротехнические сооружения, находящиеся на территории городского округа.