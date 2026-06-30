Латвия построит "стену дронов" на границе с Россией и Белоруссией

Латвийские власти установят систему защиты от беспилотных аппаратов на всей границе с Россией и Белоруссией к сентябрю. Премьер-министр республики Андрис Кулбергс пообещал, что специалисты запустят "стену дронов" в течение июля и августа, пишет ТАСС.

Глава кабинета министров пояснил государственному радио LSM, что новая технология поможет военным быстрее реагировать на угрозы. Теперь пограничникам не придется каждый раз поднимать в небо авиацию, чтобы проверить подозрительные объекты. Система будет сама находить и нейтрализовать чужие дроны.

Однако в руководстве страны есть и другие мнения. Бывший министр обороны Андрис Спрудс еще в апреле предупреждал, что такая защита имеет свои пределы. Он считает, что "стена дронов" не сможет стать идеальной преградой, которую невозможно преодолеть.

Сообщалось, что Израиль разрабатывает уникальное лазерное оружие космического базирования, чтобы наносить удары по наземным объектам прямо с орбиты. Министр обороны Исраэль Кац привлек лучших инженеров, чтобы сделать страну мировым лидером в этой сфере и получить решающее преимущество над любым противником.