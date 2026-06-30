Над трассой "Новороссия" сбили тяжелые дроны, направлявшиеся вглубь России

Расчеты отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг" сбили над трассой "Новороссия" тяжелые дроны, направлявшиеся вглубь территории России, сообщило Минобороны РФ.

"Над трассой Р280 "Новороссия" были сбиты высотные ударные БПЛА самолетного типа, так называемые тяжелые дроны, ВСУ, направляемые противником вглубь территории России: Hornet американского производства, FP-1, "Бобер", "Майя", - говорится в заявлении Минобороны.

Напомним, трасса "Новороссия" с мая находится под постоянным прицелом. В результате в Крыму возникли серьезные перебои с топливом: физлицам оно отпускается по талонам. Продукты питания также доставляются с перебоями.