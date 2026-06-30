Греф: При такой ставке экономика долго не протянет

Председатель совета директоров "Сбербанка" Герман Греф призвал скорее снижать ключевую ставку, так как при нынешней экономика "долго существовать не может". Она и так переохлаждена.

По словам Грефа, ЦБ держит ставку примерно на 10% выше текущей инфляции. Но это может применяться только на коротком горизонте, чтобы охладить экономику. Ее уже переохладили, из-за чего возникают многие проблемы. Он считает иррациональной борьбу с разовыми факторами, которые возникают вне рыночного контекста, с помощью мер денежно-кредитной политики. Это создает депрессивную нагрузку на экономику - инвестиции падают. И нужно быстрее снижать ставку.

ЦБ 19 июня снизил ключевую ставку до 14,25%. Все эксперты призывают делать это решительнее из-за негативного воздействия на экономику.

При этом ЦБ может снова повысить ключевую ставку из-за роста инфляционных ожиданий, считает депутат Госдумы экономист Михаил Делягин. Таким предлогом может стать дефицит топлива.

"Они видят рост цен по любой причине, значит, нужно сделать кредит еще менее доступным", — сказал Делягин на радио "Спутник".

Накануне зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин заявил, что ЦБ учтет ситуацию с топливом к июльскому заседанию.