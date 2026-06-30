"Восточно-Сибирское речное пароходство" поднимает цены на билеты из-за дефицита топлива

"Восточно-Сибирское речное пароходство", осуществляющее перевозки из Иркутска по Ангаре и на Байкале, сообщило о планах поднять тарифы из-за "дефицита топлива и роста его стоимости в Иркутской области".

В компании назвали приоритетным направлением субсидируемые перевозки и паромные переправы. "В текущих условиях объемы топлива, доступные для распределения, приоритетно направляются на выполнение социально значимых транспортных обязательств "ВСРП" с сокращением регулярных и экскурсионных маршрутов", - сообщили в компании.

Число рейсов будет сокращено.