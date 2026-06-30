В Сургутском районе женщина отдала мошенникам 9,5 миллиона рублей

В Сургутском районе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении 52-летней жительницы посёлка Федоровский. Об этом сообщили Накануне.RU в УМВД России по ХМАО — Югре.

По данным следствия, в мае 2026 года потерпевшей поступил звонок в мессенджере от неизвестного, представившегося сотрудником правоохранительных органов. Для убедительности злоумышленник прислал поддельный документ с паспортными данными женщины. В течение трёх недель аферисты оказывали на неё психологическое давление: запугивали уголовной ответственностью, угрожали оформить кредиты на её дочь и убеждали, что сбережения якобы принадлежат Центральному банку и их необходимо срочно снять для "проверки".

В результате женщина сняла в отделении банка в Сургуте все свои накопления — 9 миллионов 500 тысяч рублей — и передала деньги курьеру у одной из школ города. О том, что стала жертвой обмана, она поняла лишь спустя два дня и обратилась в полицию.

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию причастных к преступлению. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество").