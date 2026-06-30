Ультиматум Будапешта: Венгрия заблокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС, если та не даст права венграм

Будапешт без колебаний заблокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС, если в Киеве законодательно не примут обещанные изменения в части предоставления венграм широких прав. Об этом заявила глава МИД Венгрии Анита Орбан.

Она подчеркнула, что двустороннее соглашение о правах венгерского меньшинства является условием для переговоров о вступлении Украины в ЕС. И если законодательные поправки, которые украинцы обязались принять, не будут приняты в 2026 и 2027 годах, то переговоры прекратятся.

Как и писало Накануне.RU, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр согласился на открытие только первого кластера переговоров, чтобы посмотреть, как Киев выполнит свои обещания по правам венгров. И в будущем это чревато новой ссорой Украины с Венгрией, поскольку для Киева законодательное закрепление широких прав венгров слишком чувствительно в условиях монополии мовы. Будапешт требует таких прав: сохранение образования на венгерском языке, применение венгерского в самоуправлении, гарантии представительства венгров в Раде, отмена обязательного знания мовы для госслужащих (чтобы венгры могли занимать госдолжности) и др.

Недавно ЕС открыл первый переговорный кластер для Украины. Впрочем, это ничего не дает киевскому режиму. Мадьяр напомнил Киеву, что Черногория начала официальные переговоры о вступлении в ЕС еще в 2012 году и ее до сих пор не приняли. С Украиной быстрее не будет.