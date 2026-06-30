Российских фигуристов допустили на международные соревнования под эгидой ISU

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил на международные соревнования в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов. Спортсмены смогут участвовать во всех соревнованиях под эгидой ISU (в том числе чемпионаты Европы и мира) без государственной символики, национальных флагов и гимнов. Допускается участие как в индивидуальных, так и в групповых турнирах. Все требования о нейтральном статусе распространяются также на тренеров и вспомогательный персонал.

Россияне и белорусы были отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой ISU в 2022 году. В Олимпиаде 2026 года россияне смогли принять участие в нейтральном статусе – этими спортсменами стали Петр Гуменник и Аделия Петросян.