30 Июня 2026
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Фото: Reuters/Kim Hong-Ji

Просить оружие? Глава МИД Украины прибыл в Южную Корею

Глава МИД Украины Андрей Сибига прибыл в Южную Корею для переговоров с южнокорейским коллегой Чо Хёном. Планируется обсудить сотрудничество в военной сфере.
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Южная Корея является одним из ведущих мировых производителей оружия, а в 2025 году стала вторым поставщиком вооружений в европейские страны НАТО. Она производит до 200 тыс. снарядов калибра 155 мм ежегодно. Несмотря на запрет поставок летального оружия воюющим странам, Южная Корея по политическим причинам оказывает военную помощь киевскому режиму.

В 2023 году США договорились с Сеулом о передаче 500 тыс. снарядов 155 мм, которые, по данным The Washington Post, направлялись напрямую на Украину, что сделало Сеул ведущим поставщиком боеприпасов Киеву.

Предыдущий президент Южной Кореи Юн Сок Ёль прямо допускал пересмотр позиции по поставкам летального оружия. Нынешний президент Ли Чжэ Мён о таких планах не заявлял, однако это мало что меняет, так как страна и так помогает ВСУ. Ранее Yonhap сообщало, что Южная Корея рассматривает участие в американской программе закупок оружия для Украины PURL, в которой страны ЕС участвуют все менее охотно.

Возможно, Киев заинтересован в помощи Южной Кореи по дронам. Та намерена подготовить 500 тыс. операторов дронов, так как в Сеуле считают, что беспилотники должны стать универсальным боевым средством и фактически личным оружием солдата. Также разрабатываются собственные дроны.

Теги: украина, южная корея


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