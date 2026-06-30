Путин приехал проститься с Сергеем Ивановым

Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с экс-министром обороны РФ Сергеем Ивановым. Кортеж главы государства был замечен у Центральной клинической больницы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин возложил цветы и кратко пообщался с семьей Иванова.

Сергей Иванов скончался 26 июня на 74 году жизни. О причине смерти официально не сообщалось, известно, что Иванов продолжительно болел.

Иванов будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.