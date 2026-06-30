В Курской области емкости на автозаправке загорелись после ударов беспилотников

В городе Льгов емкости на автозаправочной станции загорелись из-за атак беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в мессенджере "Макс".

По его словам, также повреждены забор, фасад, остекление здания автозаправки.

Кроме того, в селе Макеево Рыльского района повреждены кровля, остекление и фасад частного дома. В деревне Викторовка Рыльского района повреждена кровля домовладения. В слободе Белой Беловского района сгорело кафе.

Глава региона добавил, что за сутки в Курской области уничтожены 87 украинских БПЛА. За этот же период было зафиксировано 60 артиллерийских обстрелов. Погибших и пострадавших нет.