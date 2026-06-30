30 Июня 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Прокуратура организовала проверку после подтопления жилого сектора в Нижнесергинском районе

В связи с подтоплением частного сектора в Нижних Сергах прокуратура организовала проверку. Это произошло из-за резкого подъема уровня воды 29 июня в реках Заставка, Серга и в Нижнесергинском водохранилище

"Прокуратура Нижнесергинского района незамедлительно организовала проверку исполнения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также соблюдения прав граждан, пострадавших от паводка", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники прокуратуры уже выехали на место для координации действий правоохранительных и контролирующих органов. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка:

  • своевременности принятия органами местного самоуправления превентивных мер по предотвращению подтоплений (очистка ливневок, водопропускных труб, укрепление береговой линии);
  • полноте и оперативности действий Единой дежурно-диспетчерской службы и администрации при введении режима чрезвычайной ситуации (или повышенной готовности);
  • законности расходования бюджетных средств, выделенных на противопаводковые мероприятия;
  • организации информирования населения об угрозе подтопления и работе пунктов временного размещения, в том числе в части размещения пострадавших, обеспечения их едой и водой, а также предметами первой необходимости;
  • соблюдению прав граждан на получение компенсационных выплат в связи с утратой имущества.

Соблюдение прав граждан находится на личном контроле прокурора Нижнесергинского района. По вопросам их нарушения горожанам рекомендуют обращаться по ул. Розы Люксембург, д. 79, а также звонить на "горячую линию" по номеру: 8 (34398) 2-21-50, 8 (34398) 2-21-80.

Отметим, что по всей Свердловской области сейчас ликвидируют последствия дождевого паводка. В Нижних Сергах в зону подтопления попало 50 домов, похожая ситуация и в пос. Доломитовый Первоуральского муниципального округа. В поселке Подгарничный Серовского МО временно ограничен прямой подъезд к 11 частным домам, в селе Елань временно ограничено автотранспортное сообщение с деревней Яр, а в Первоуральске сильные дожди привели к отключению холодной воды.

Напомним, что накануне Екатеринбург затопило ливнем, который не прекращался весь день.

Теги: Нижнесергинский район, подтпление, прокуратура, проверка


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