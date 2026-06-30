На легендарной законсервированной скважине Мегиона вновь начали добывать нефть

На легендарной скважине Мегиона вновь начали добывать нефть. Объект более 40 лет был законсервирован и считался историческим памятником, сообщает Neft.

Геологи "Славнефть-Мегионнефтегаза" вернули в эксплуатацию легендарную скважину Р-1, с которой в 1961 году под руководством Фармана Салманова и Григория Норкина началась история большой нефти Среднего Приобья. Объект, более 40 лет считавшийся историческим памятником и находившийся в консервации, обрел вторую жизнь благодаря комплексному анализу и цифровому моделированию залежи.

Специалисты предприятия обнаружили в верхней части пласта тонкие нефтенасыщенные пропластки толщиной не более двух метров, которые ранее считались технически недосягаемыми, но сегодня представляют собой реальный добычной потенциал.

Разработка этих сложных запасов стала возможной благодаря применению технологии зарезки боковых горизонтальных стволов, позволившей вскрыть узкие нефтяные оторочки. Дебит скважины составил около 20 тонн нефти в сутки при уникально низкой обводненности в 20%, что является исключительным достижением для столь зрелого месторождения.

"Проект на Р-1 стал ярким примером того, как современные технологии и экспертиза наших геологов превращают остаточные запасы в реальный добычной потенциал", – подчеркнул генеральный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Александр Баринов.