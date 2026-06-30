Вопросы строительства нового Перинатального центра в Кызыле Глава Тувы обсудил с министром строительства России

В ходе рабочей поездки в столицу Глава Тувы Владислав Ховалыг в рамках рабочей встречи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным обсудил вопросы строительства в репсублике нового Перинатального центра.

Для Тувы, где сохраняется высокая рождаемость и которая лидирует по этому показателю в стране, потребность в улучшении соответствующих медицинских условий крайне актуальна, так как родильные дома Кызыла и действующий Перинатальный центр перегружены.

Владислав Ховалыг на свих страницах в соцсетях сообщил, что строительство центра планируется в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития региона. Перинатальный центр будет рассчитан на 115 койко-мест. В мае этого года был объявлен открытый конкурс на разработку проектной документации для строительства Перинатального центра Республики Тыва в Кызыле.

«Сохранение федерального финансирования на его проектирование позволит обеспечить наших жителей высококвалифицированной медицинской помощью в области материнства и детства», - отметил руководитель региона.

В ходе встречи Главы Тувы с министром также обсуждались вопросы развития строительной отрасли и модернизации жилищно-коммунального хозяйства региона в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». За 2025 год в республике ввели в эксплуатацию 466,9 тыс. м² жилья, что на 37% больше, чем в предыдущем году. С начала 2026 года этот показатель составил уже 65 тыс. м².

«Особое внимание уделили состоянию коммунальных сетей - комплексный план модернизации инфраструктуры включает 75 мероприятий. Также на контроле Минстроя России находится переселение из аварийного фонда. С 2019 года в республике расселено более 8 тысяч квадратных метров непригодного жилья, новые квартиры получили 470 человек», - рассказал Владислав Ховалыг.

Еще один вопрос обсуждения в ходе рабочей встречи касался проектов благоустройства. В 2026 году планируется обновить 25 общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Кроме того, будут реализованы проекты «Тыванын тос эжии» в Кызыле и «Ворота в Тыву» в Туране, которые стали победителями X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Завершая обсуждение, Владислав Ховалыг выразил благодарность Иреку Файзуллину за поддержку проектов, имеющих для Тувы ключевое значение.