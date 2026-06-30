В Москву идет аномальная жара: синоптики объявили оранжевый уровень опасности

Гидрометцентр предупреждает москвичей о сильной жаре, которая накроет город в ближайшее время. Синоптики объявили в столице оранжевый уровень погодной опасности, который будет действовать до 23 мая. Специалисты используют такой статус, когда погода может нанести вред здоровью людей или помешать работе транспорта, пишет "Ъ".

Особый режим начнется в 12:00 1 июля и продлится до 18:00 2 июля. В эти часы столбики термометров могут подняться до отметки плюс 31 градус. Врачи советуют горожанам пить больше воды, носить светлую одежду и стараться меньше находиться на солнце в самый разгар дня. Городские службы также переходят на усиленный режим работы из-за ожидаемого зноя.

Ранее во время экстремальной жары в Калининградской области с 26 по 28 июня сорок местных жителей обратились за экстренной медицинской помощью из-за тепловых ударов. По информации регионального министерства здравоохранения, обращения совпали с периодом аномального зноя, когда местный гидрометцентр зафиксировал исторический температурный рекорд.