Синоптики: дожди в Свердловской области будут идти до 3 июля

Дожди в Свердловской области будут идти еще несколько дней. Такой прогноз ожидают синоптики.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, дождливый циклон в регионе задержится на два дня, а на востоке области осадки вероятны еще и 3 июля.

"В период 4-6 июля предполагается воздействие области повышенного атмосферного давления. Ожидается преобладание погоды без осадков, повышение температуры, днем 22-27 градусов", - отмечается в прогнозе.

Напомним, что сейчас в Свердловской области ликвидируют последствия дождевого паводка. Июнь 2026 года в Екатеринбурге стал самым дождливым за всю историю. Для жителей екатеринбургского поселка Северка запущены "горячие линии" из-за паводка.