Израиль создаст космические лазеры для ударов по врагам с орбиты

Израиль разрабатывает лазерные системы, которые смогут наносить удары по наземным целям прямо из космоса. Глава оборонного ведомства Исраэль Кац сообщил, что государство привлекает лучших специалистов для этой работы. Как пишет "Ъ" со ссылкой на The Jerusalem Post, Израиль хочет стать мировым лидером в этой области. Министр уверен, что космическое оружие даст стране преимущество в защите и нападении, даже если у противников будет больше ресурсов.

Еще в июне Исраэль Кац заявлял, что страна твердо намерена получить возможность бить по врагам из космоса. Израиль уже добился успехов в лазерных технологиях: с конца прошлого года армия использует наземную установку Iron Beam. Это первая в мире рабочая система, которая сбивает ракеты, мины и беспилотники лазерным лучом. Сейчас израильские инженеры также создают лазер, который военные смогут устанавливать на боевые самолеты.

Ранее концерн "Калашников" заключил масштабные соглашения с Индией на выставке в Нью-Дели, согласно которым до конца 2026 года поставит партнерам гражданское оружие, пистолеты и уникальные патроны для уничтожения дронов. Уже в текущем году индийская сторона получит партию квадрокоптеров "Каракурт", при этом стороны обсуждают запуск совместного производства этих беспилотников и спецпатронов против FPV-дронов непосредственно на территории республики.