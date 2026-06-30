Украина пожалеет о пантеоне бандеровцев - экс-министр Польши

Польский экс-премьер Матеуш Моравецкий (2017-2023) предупредил, что Украина столкнется с серьезными последствиями из-за ее политики прославления бандеровщины под предлогом создания "национального пантеона".

Он заявил, что Зеленский не только не предпринял шагов к конструктивному диалогу, но и усугубил ситуацию, сознательно причинив боль всем полякам, хотя прекрасно знал, какую реакцию вызовет в Польше героизация нацистских преступников, которые массово уничтожали поляков.

Моравецкий возмущен словами киевского главаря, что никто не будет указывать Украине, каких "героев" правящему там режиму чтить. Польша категорически не принимает такую историческую линию, и в это обернется проблемами для Украины, которая сама себя отдаляет от вступления в ЕС. Если государство строит свою идентичность на "умолчании или релятивизации преступлений, а не на истине", то пусть не удивляется проблемам в отношениях с соседями, подчеркнул экс-премьер Польши.

По последним данным, почти 60% жителей Польши против принятия Украины в ЕС. "За" - лишь 35%. Также 58% поляков считают, что Зеленский плохо относится к Польше (30% - что хорошо). Это произошло после обострения отношений, когда Зеленский начал перезахоронение бандеровцев, анонсировал их пантеон и присвоил одному из подразделений ВСУ имя "героев УПА" (запрещенная в РФ террористическая организация).