Игорь Седов и депутаты Городской Думы Астрахани стали участниками XXIII Съезда партии «Единая Россия»

Накануне в столице прошел первый этап XXIII Съезда партии «Единая Россия», на котором были утверждены списки кандидатов для выборов депутатов Государственной Думы, запланированных на 18-20 сентября 2026 года.

Стало известно, что губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и глава Республики Калмыкия Бату Хасиков возглавят региональную группу № 46, представляющую Астраханскую область и Калмыкию.

В состав этой группы от региона также вошли депутат Госдумы Леонид Огуль и депутат Думы Астраханской области 7-го созыва Евгений Апостолов. Кандидатом по Астраханскому одномандатному избирательному округу № 78 выдвинут действующий депутат Госдумы Ринат Аюпов.

Одним из центральных моментов съезда стало выступление Президента России Владимира Путина. Глава государства отметил, что страна проходит через важный период системных изменений, и что наша сплочённость помогает выдерживать беспрецедентное внешнее давление.

В составе региональной делегации в работе съезда приняли участие депутаты Астраханской городской Думы.