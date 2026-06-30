Шестимесячный ребенок погиб в Подмосковье в результате ночной атаки БПЛА

В Егорьевске погиб шестимесячный ребенок в результате атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, ночью после падения БПЛА в городе загорелся частный дом. Спасатели извлекли из-под завалов двоих взрослых и двоих детей. Шестимесячный ребенок скончался по дороге в больницу.

"Всего силы ПВО и РЭБ отразили атаку 60 беспилотников — в Домодедово, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцово, Бронницах, Раменском, Ступино, Коломне, Егорьевске", - написал Воробьев в Telegram-канале.

В Дубне в результате падения обломков БПЛА повреждено административное здание. Еще один беспилотник упал на частный дом в деревне Фатеево Павлово-Посадского округа. Пострадавших нет.

Обломки БПЛА также обнаружены на территориях Раменского и Коломны, добавил губернатор.