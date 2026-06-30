Голикова: 36% выпускников вузов в их работе не нужно высшее образование

36% выпускников вузов в России работают по профессиям, которые не требуют высшего образования. Фактически высшее образование им не нужно. На это намекнула вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, 20% выпускников колледжей и техникумов, напротив, работают по профессиям, которые требуют высшего образования. То есть они более востребованы. На основе кадрового прогноза необходимо сформировать правильные подходы к установлению контрольных цифр приема в вузы, призвала Голикова. Иными словами, нужно уменьшить количество бюджетных мест в вузах. Об этом не было сказано прямо, но такие выводы следуют из контекста.

"Правильно понимаем, что контрольные цифры приема в вузы планируют в дальнейшем уменьшать?" - пишет канал "Наука и университеты".

В последние два года власти все больше говорят о том, что стране не нужно столько людей с высшим образованием, а более востребованы не выпускники вузов, а выпускники колледжей.