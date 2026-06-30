Правительство РФ может разрешить обращение в стране топлива "Евро-2", запрещенного в 2013 году

Правительство России может в качестве антикризисной меры на год (до июля 2027 года) разрешить выпуск и обращение в стране топлива классов "Евро-4", "Евро-3" и даже "Евро-2", пишет "Коммерсант" со ссылкой на проект соответствующего постановления кабинета министров.

Продажа топлива "Евро-2" была запрещена в России с 2013 года. Топливо этого класса может содержать до 500 мг серы на 1 кг (для сравнения: действующая норма "Евро-5" – не более 10 мг на 1 кг). Также в "Евро-2" может содержаться больше бензола, а в дизельном топливе этого класса снижается цетановое число – характеристика воспламеняемости.

Возвращение к "Евро-2" позволит использовать нафту в качестве основы без глубокой переработки и вовлекать мощности, которые не могут выпускать более качественное топливо. Но даже это, по мнению экспертов, едва ли позволит компенсировать все выпадающие сейчас объемы, необходимые для насыщения рынка.

При этом для большей части современных автомобилей топливо "Евро-2" может быть небезопасным.