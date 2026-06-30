Британия вложит 5 млрд фунтов в создание армии дронов

Правительство Великобритании инвестирует более 5 млрд фунтов стерлингов в беспилотные технологии для армии в ближайшие четыре года. Деньги пойдут на развитие наземных, воздушных и морских роботов, а также на поддержку крупнейшего в Европе испытательного центра в Суиндоне. Министр обороны Дэн Джарвис отметил, что опыт конфликтов на Украине и Ближнем Востоке заставляет страну ускорить внедрение дронов, чтобы опередить противников, пишет ТАСС.

Королевский флот станет "гибридным": военные объединят корабли с искусственным интеллектом. В планах - создание беспилотных ракетных платформ и подводных охотников за субмаринами. В 2030-х годах шесть новых судов Common Combat Vessel заменят старые эсминцы типа 45. Власти отказались от проекта эсминцев типа 83, чтобы направить ресурсы на более дешевые и эффективные автономные корабли.

Сухопутные войска получат дешевые FPV-дроны и наземных роботов, а авиация - реактивные беспилотники для совместных полетов с истребителями F-35B. К 2030 году конструкторы обещают создать первый автономный истребитель. Уже в этом году на вооружение поступят специальные дроны радиоэлектронной борьбы Storm Shroud.

Ранее Евросоюз перечислил Украине первый транш новой финансовой программы в размере 3,2 млрд евро, что значительно меньше изначально запланированных 9,1 млрд. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, еще почти 6 млрд евро Брюссель направит в ближайшее время целевым платежом на закупку беспилотников, однако перевод задержали для проверки условий трат: Киев обязан закупать дроны и запчасти преимущественно у европейских заводов.