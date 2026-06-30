На Ямале ребёнок утонул во время купания

В Ямало-Ненецком автономном округе следователи начали проверку по факту гибели семилетнего мальчика во время купания. Об этом сообщили Накануне.RU в следственном управлении СК России по ЯНАО.

Трагедия произошла 29 июня в Тазовском районе недалеко от села Находка. Ребёнок 2018 года рождения вместе со сверстниками отправился купаться к месту, где установлены знаки, запрещающие купание. Мальчик не смог самостоятельно выплыть и утонул.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Сейчас проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.