Артем Жога и Алексей Текслер дали старт соревнованиям на II Кубок полпреда

Состязания на II Кубок полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе для защитников Отечества собрали в Челябинске более 300 участников из шести регионов: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Участники – спортсмены, которые являются ветеранами боевых действий разного класса здоровья - от лиц с поражением опорно-двигательного аппарата до бойцов «Открытого класса» и спортсменов без ограничений по здоровью.

В торжественной церемонии открытия Кубка приняли участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Артем Жога и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Поддержать и поприветствовать участников прибыли на церемонию открытия звезды российского спорта - шестикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Лидия Скобликова и российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова, а завтра к ним присоединится сенатор Российской Федерации, Герой России, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин.

«Парни, вы доказали свою верность Отчизне, каждый в своем локальном конфликте. Каждый с оружием в руках отстаивал интересы нашего государства на военных рубежах. Теперь ваша верность Отчизне формируется вашими спортивными успехами, вашим азартом, вашей вовлеченностью в спортивные мероприятия. Вашим примером вы показываете всем парням, что война – это одно, но после войны, даже несмотря на ранения, жизнь продолжается, и она должна быть в полном объеме, с полной грудью свежего свободного воздуха. Спасибо вам огромное, что вы своим примером это показываете!», – обратился в ходе торжественной церемонии к участникам соревнований Артем Жога.

Алексей Текслер поблагодарил полпреда за инициативу проведения Кубка и отметил значимость проведения таких соревнований для ветеранов.

«Ребята, вы настоящие герои. Вы встали на защиту нашего Отечества. Сегодня вы также проявляете невероятные качества, потому что заняться спортом, увлечь других, стремиться к победе – это настоящая черта сильных, мужественных, увлеченных людей. Вы такие, огромное вам за это спасибо!», – отметил Алексей Текслер.

Губернатор заверил, что Челябинская область сделает все возможное, чтобы пребывание спортсменов в регионе и их участие в стартах прошло на самом высоком уровне.

Председатель Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анна Цивилева в видеообращении поблагодарила Артема Жогу за личное внимание к вопросам поддержки ветеранов и высказала особые слова признательности Алексею Текслеру за поддержку турнира, гостеприимство и высокий уровень организации соревнований в регионе.

«Дорогие ветераны, для многих из вас спорт стал важной частью восстановления и возвращения к активной жизни. И пусть этот турнир даст вам возможность проявить свои силы и достичь новых целей. Желаю честной борьбы и ярких побед», – обратилась к спортсменам Анна Цивилева.

В программе Кубка состязания по 14 видам спорта: армрестлинг, волейбол сидя, легкая атлетика, мини-футбол, настольный теннис, пара-бокс, пауэрлифтинг, плавание, спортивное метание ножа, стрельба из лука, стрельба с применением «электронного оружия», шахматы, гонка защитников Отечества и семейные старты.

Руководитель регионального отделения Общероссийской физкультурно-спортивной организации «Спортивное метание ножа» Челябинской области Наталья Созданова поделилась с челябинскими журналистами впечатлениями от хода подготовки южноуральцев к участию в соревнованиях Кубка полпреда.

«Особенно приятно видеть, как уже на первых тренировках у ребят загораются глаза. У них появляется цель, они понимают, что могут быть настоящими спортсменами. А потом появляется гордость за то, что они могут представлять родной регион и даже выходить на международные старты», - отметила Наталья Созданова.

Соревнования II Кубка полпреда продлятся до 5 июля.

А перед открытием состязаний уральский полпред и губернатор Челябинской осмотрели в Челябинске специализированную спортивную площадку для занятий мини-футболом спортсменов с нарушением зрения. Этот объект был сформирован по инициативе ветерана специальной военной операции Вадима Шарипова, с которой он выступил в прошлом году в ходе прямой линии Президента.

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера обращение было оперативно взято в работу. В кратчайшие сроки в регионе подготовили и полностью оборудовали специализированный футбольный корт, закупили необходимый спортинвентарь для организации тренировочного процесса.

На Южном Урале уже сформирована команда, подготовку которой ведет тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту спортивной школы «Преодоление» Артем Костин, привлечение новых участников продолжается.

Стоит отметить, что развитие адаптивного спорта, а также поддержка участников специальной военной операции и их семей остаются в числе приоритетных направлений работы правительства Челябинской области.

Так, например, в Челябинской области производят спортивные тренажеры. Артем Жога и Алексей Текслер ознакомились с продукцией южноуральского производства.

Бренд IRON KING уже известен за пределами региона. Компания производит спортивные и инклюзивные тренажеры, которые помогают людям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью эффективно тренироваться, восстанавливаться и поддерживать физическую форму.

В 2025 году IRON KING стал лауреатом конкурса «Знай наших» в партнерской номинации Фонда «Защитники Отечества», что стало признанием значимости работы компании по развитию доступной спортивной среды и поддержке участников специальной военной операции, ветеранов и людей с инвалидностью.

Также Артем Жога и Алексей Текслер осмотрели макет крытого манежа «Арена Челябинск» с футбольным полем, беговыми дорожками и легкоатлетическими секторами.