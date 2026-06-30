Из такси уходят водители на фоне топливного кризиса

Таксисты стали реже выходить на линию на фоне топливного кризиса в стране. По разным оценкам, отток водителей составляет от 5 до 20%. Те, кто все же выходит работать, стараются избегать протяженных маршрутов и заказов в центр города, чтобы не рисковать остаться без топлива, пишет "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка.

В отраслевых союзах таксистов указывают на то, что власти ставят общественный транспорт в приоритет при заправках, но работники такси должны стоять в очередях наравне с другими физлицами.

Рентабельность поездок падает, при этом стоимость перевозок пока не растет – это тоже влияет на настрой таксистов, отмечают на рынке.