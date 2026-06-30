Комиссар ЕС по правам человека заявил о готовящейся дискриминации украинских мужчин

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти охарактеризовал готовящееся лишение временной защиты в ЕС украинских мужчин призывного возраста как дискриминацию.

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Он подчеркнул, что если вводятся какие-либо различия между людьми, то необходимо четко обосновать, что это не является дискриминацией. А вводится ясное исключение - мужчины определенной возрастной категории. Почему это делается, тоже ясно, - в ЕС хотят, чтобы они воевали против России. Но это политическое обоснование, а не правовое.

О'Флаэрти не исключает, что правовое обоснование может существовать, но его так и не представили. То есть с точки зрения европейского правовой системы это большой вопрос: почему украинцам призывного возраста отказывают в защите? Пока это выглядит как явная дискриминация.

ЕС готов исключить военнообязанных украинцев из числа лиц, подлежащих защите, с марта 2027 года. С них будут требовать документ об освобождении или отсрочке от мобилизации, а также о законности выезда с Украины. Об этом ЕС убедительно просил киевский режим. Мера будет касаться только новоприбывших, поэтому данный шаг окажет весьма ограниченное содействие мобилизации на Украине, ведь там и так запрещен выезд из страны мужчинам от 23 до 60 лет. Фактически Европа закрывает двери для тех, кто нелегально покинет Украину, спасаясь от мобилизации.