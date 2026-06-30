Найдено тело женщины, пропавшей во время сплава в Красноярском крае

Обнаружено тело женщины, которая пропала во время сплава по реке Агул в Красноярском крае, сообщили в региональном главке СК РФ.

В ходе поисков спасателям также удалось найти на реке перевернутые лодки.

По предварительным данным, 19 июня женщина вместе с сожителем сплавлялись по реке на двух лодках: в одной находились сами туристы, в другой - их вещи. Пара должна была вернуться 26 июня, однако они не прибыли к этому сроку и перестали выходить на связь с родственниками.

В СК добавили, что поиски спутника туристки продолжаются.

Место исчезновения пары находится примерно в 200 км от территории, где пропали в октябре 2025 года супруги Усольцевы с пятилетней дочерью. Никаких следов туристов тогда обнаружить не удалось, хотя поисковая операция охватила огромную территорию. Уже в этом году в обследуемом районе нашли часть палки для скандинавской ходьбы, которая, предположительно, могла принадлежать Усольцевым, но продвижения в поисках эта находка не дала.