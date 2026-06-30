В екатеринбургском поселке открыли "горячие линии" из-за паводка

Для жителей екатеринбургского поселка Северка запущены "горячие линии" из-за паводка.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, после мощных ливней в Северке зафиксирован подъем уровня реки, в результате чего произошло подтопление придомовых территорий и части улиц.

Администрация Железнодорожного района организовала работу "горячих линий". Жители могут обращаться по следующим телефонам:

общая "горячая линия" Железнодорожного района: +7 (343) 304-79-13, +7 (343) 304-79-17, +7 (343) 304-79-18;

"горячая линия" в поселке Северка: +7 (343) 211-74-58.

Как добавили в мэрии, в поселок для оперативного заседания комиссии ЧС выехали заместитель главы Екатеринбурга Александр Толкачев и глава Железнодорожного района Виталий Першин.

Ранее сообщалось, что июнь 2026 года в Екатеринбурге стал самым дождливым за всю историю. Накануне город оказался затоплен шедшим целый день ливнем.