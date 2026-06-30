Запрет на телефоны в школах соблюдается слабо

Только 6% учителей говорят, что запрет на использование телефонов в школах соблюдается строго. И лишь 4% утверждают, что их ученики никогда не пытаются нарушить правила.

Как показал опрос сервиса "Актион Образование", 71% учителей отмечают, что ученики пытаются обходить запрет. Большинство педагогов (69%) склоняется к тому, что правила скорее соблюдаются, но нарушения имеют место. При этом 25% констатируют, что ограничения фактически не действуют вовсе.

Несмотря на недостатки, 56% видят эффект от введенных мер. Не видят существенных изменений 29%. Наиболее распространенные методы обхода запрета: незаметное использование телефона, пока учитель не видит (24%), сокрытие гаджета в одежде или под партой (23%), использование второго устройства (22%).

Ведущий эксперт Екатерина Худякова говорит, что ограничения работают только тогда, когда школа выстраивает понятный порядок: где хранится телефон, кто отвечает за соблюдение правил и что происходит при нарушении. Если эти правила четко не сформулированы, то ученики быстро это понимают и не воспринимают их всерьез.

Запрет на телефоны в школах был законодательно введен в конце 2023 года. Телефоны не используются за исключением особых случаев. Но эксперты говорят, что, наряду с формальным запретом, учителям не дали никаких прав по пресечению нарушений. То есть учитель не имеет права забрать телефон на уроке.