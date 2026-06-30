Фальков: Дипломные работы больше не выполняют своих функций

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что традиционные дипломные работы фактически потеряли свое значение из-за массового использования искусственного интеллекта (ИИ). Об этом он рассказал на форуме "Технологии ИИ в высшем образовании" в Тюмени.

По его словам, то, что десятилетиями служило надежным индикатором знаний, сегодня уже не отражает реального уровня подготовки студентов. Дипломные работы больше не выполняют своей первоначальной функции. Но ИИ - это не угроза, а потенциальный союзник в образовательном процессе, хотя для него так и не введено четких правил использования, а применяется ИИ в основном для имитации знаний.

В апреле Фальков говорил о неизбежном проникновении ИИ в высшее образование. Позже он допустил, что внедрение ИИ может привести к полному отказу от дипломных работ, предлагая в качестве более справедливой и объективной альтернативы устный экзамен. Об этом давно говорят многие эксперты. Но этому мешает то, что при устном экзамене оценки окажутся значительно ниже.

Министр считает, что следующее поколение будет жить и мыслить с помощью ИИ. Как это вяжется со способностью понимать и устно отвечать, неясно, поскольку сами власти признают, что ИИ резко снижает способность к самостоятельному мышлению. А нехватка устных экзаменов и устных ответов в школах приводит к тому, что дети не умеют внятно выражать свои мысли.